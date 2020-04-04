2020/04/04 | 16:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد كشف وكيل وزير الصحة جاسم الفلاحي، اليوم السبت، عدد المصابين بفيروس كورونا الذي غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، فيما حذر من الايام الـ 10 المقبلة.وقال الفلاحي في مقابلة متلفزة تابعتها “العهد نيوز”، إن “26% من المصابين بكورونا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم”، مبينا أن”90% من الإصابات الحالية لديهم مناعة قوية وسيتجاوزون المرض”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيل وزير الصحة يبشر بتطور يخص المصابين الحاليين بكورونا ويحذر من 10 ايام مقبلة بالمناطق الفقيرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكيل وزير الصحة يبشر بتطور يخص المصابين الحاليين بكورونا ويحذر من 10 ايام مقبلة بالمناطق الفقيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).