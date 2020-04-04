3 رسائل نارية من الفصائل المسلحة في العراق: الزرفي عميل.. والجحيم لواشنطن

2020/04/04 | 16:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدرت 8 فصائل مسلحة في العراق، بيانًا مشتركًا حمل 3 رسائل حملت تهديدات صريحة إلى القوات القوات الأمريكية ورئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، فضلاً عن الأطراف السياسية.

هددت 8 فصائل مسلحة بعمليات عنيفة ضد القوات الأمريكية

ووقعت الفصائل البارزة وعلى رأسها حركة عصائب أهل الحق على البيان، يوم السبت 4 نيسان/أبريل، فيما غابت كتائب حزب الله عن القائمة.

وعدت الفصائل في رسالتها الأولى، القوات الأمريكية قوات "محتلة" بعد رفضها الانسحاب من البلاد، مشددة أن تلك القوات "لا تحترم إلا لغة القوة، وسيتم التعامل معها على هذا الأساس".

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وهددت الفصائل، بـ"عمليات أضخم" ضد القوات الأمريكية وتحويل أرض وسماء العراق إلى "جحيم لتلك القوات".

أما الرسالة الثانية، فقد تضمنت تهديدًا مبطنًا إلى الأطراف السياسية، في حال قررت دعم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ومنحه الثقة، حيث وصفته بـ"العميل ومرشح الاستخبارات الأمريكية".

وصفت الفصائل رئيس الوزراء المكلف بـ"العميل" وهددت الأطراف السياسية التي تدعمه

ودعت الفصائل، أعضاء البرلمان الداعمين للزرفي إلى التراجع والاعتذار عن "وصمة العار هذه" على حد تعبيرها، معبة عن أملها بأن يتمكن بقية النواب من "إفشال المؤامرة عبر إسقاط الزرفي"، فيما وجهت الرسالة الثالثة إلى الشعب

وفيما يلي نص البيان:

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