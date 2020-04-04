ريال مدريد يقطع الطريق على المتربصين بحكيمي

2020/04/04 | 16:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]ذكرت تقارير صحافية إسبانية أن نادي ريال مدريد لكرة القدم، قطع الطريق على كل الأندية المتربصة بالنجم المغربي المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني أشرف حكيمي.

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