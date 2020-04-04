إصابة 600 عسكري فرنسي بفيروس كورونا

2020/04/04 | 16:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، السبت، عن إصابة حوالي 600 جندي فرنسي بفيروس كورونا.وقالت بارلي في مقابلة مع صحيفة “بروغريس” إن “حوالي 600 من جنودنا أصيبوا بفيروس كورونا.العدد يتوافق مع حجم انتشار الفيروس، لأنه يتطور”.وأضافت “نراقب الوضع عن كثب ونقوم بتكييف أجهزتنا لمواجهة الفيروس، ولكن وضعنا العسكري لا […]

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