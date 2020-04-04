“انفجار” في مخيم “نوروز” يودي بحياة 4 أطفال من عائلة واحدة

2020/04/04 | 16:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى انفجار مدفأة و «طنجرة ضغط» في مخيم نوروز بريف مدينة ديرك (المالكية) في #الحسكة إلى وفاة 4 أطفال وإصابة 7 أخرين بحروق بليغة، جميعهم من عائلة واحدة.وذكرت مصادر متقاطعة أن عائلة نازحة في مخيم نوروز بريف مدينة ديرك-(المالكية) مكونة من 11 شخصا، أصيب أفرادها أثناء إعداد الطعام مساء الجمعة، نتيجة انفجار مدفأة تعمل…

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