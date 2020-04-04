رائد فهمي - عن الحراك الجماهيري وفرص التغيير الثوري وآفاق تجاوز الأزمة.. والبرنامج الاقتصادي للحزب الشيوعي العراقي

2020/04/04 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رائد_فهمي نشرت الشقيقة جريدة "الميدان" التي يصدرها الحزب الشيوعي السوداني يوم الخميس الثاني من نيسان 2020 القسم الأول من حوار مع سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي أجاب فيه على مجموعة أسئلة طرحتها الجريدة حول القضايا الجوهرية للواقع العراقي الراهن.في ادناه نعيد نشر الأسئلة والردود عليها:منذ بداية أكتوبر العام الماضي ارتفعت وتيرة الحراك الجماهيري ..واتخذت ش......

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