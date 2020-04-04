سعيد الكحل - الجماعة تختار أسلوب الابتزاز وتصفية الحسابات في زمن كورونا.

2020/04/04 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل لم يكن مفاجئا لمن يطلع على أدبيات جماعة العدل والإحسان ويتتبع أنشطتها ويراقب مناوراتها الاستفزازية للنظام أن يخرج ابن الأمين العام للجماعة بتدوينة يهاجم فيها النظام الملكي ويصفه "بالدكتاتوري والإرهابي" دون أدنى مناسبة ، بل في عز أجواء المصالحة بين الدولة والمجتمع وتضافر جهود السلطات العمومية والمواطنين للالتزام بالحظر الصحي الذي تفرضه الحرب على جائحة كورونا.فالجماعة اعتادت على استفزاز النظام كلم......

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