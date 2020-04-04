ميشيل نجيب - كورونا يُقَيِّد أيدى الله

2020/04/04 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميشيل_نجيب عندما كنت مؤمناً كان أعتقادى أن الله على كل شئ قدير ومشيئته هى فوق مشيئتنا أى الله يفعل ما يشاء، لكننا البشر مؤمنين وغير مؤمنين ليس فى إستطاعتنا التحكم فى قرارات الله المسيطر على كل ما على الأرض، لكن خلال الشهرين الأخيرين أكتشفنا أن الكائن الأعلى الحاكم للأرض وما عليها أسمه فيروس كورونا، هو المتحكم فى كل شئ يحيى ويميت كما يشاء وسيطر على قرارات الحكومات الأرضية وأخضعها لإرادته الفيروسية التى وقفت ج......

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