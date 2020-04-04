تعافي مصابين بكورونا بينهم ثمانيني في العاصة بغداد

2020/04/04 | 16:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير عام دائرة مدينة الطب الدكتور حسن محمد التميمي اليوم السبت ان مدينة الطب شهدت تماثل ٣حالات مرضية مصابة بفيروس كورونا من بينها رجل يبلغ من العمر ٨٠ عاما بعد تلقيهم العلاج اللازم في مركز الشفاء التخصصي للازمات.

وقال الدكتور التميمي في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم ان مدينة الطب تعتمد البرتوكولات العلاجية الحديثة لعلاج المرضى وبناءا على تعتمده اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مدينة الطب.

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