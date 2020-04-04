خلية الازمة النيابية تصدر 9 توصيات والكعبي يحذر: كسر الحظر ’’فتنة خطيرة’’ ستُعرض حياة الملايين للخطر

2020/04/04 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعتبر النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، اليوم السبت، ان كسر حظر التجوال ’’فتنة خطيرة’’ سُتعرض حياة ملايين الناس للخطر و يُدّمر كل الجهود المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

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بغداد اليوم - بغداد

كشف وكيل وزير الصحة جاسم الفلاحي، السبت (4 نيسان 2020)، عدد المصابين بفيروس كورونا الذي غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، فيما حذر من الايام الـ 10 المقبلة.

وقال الفلاحي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن &

بغداد اليوم- خاص

حذرت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، داليا حاجي، السبت (4 نيسان 2020)، من ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ((COVID- 19 في حال كسر حظر التجوال من قبل المواطنين.

وقالت حاجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المؤ

بغداد اليوم- البصرة

نصب ناشطون مدنيون من محافظة البصرة، السبت (4 نيسان 2020)، موكبا خدميا لتقديم الطعام والشراب امام مستشفى البصرة العام حيث يرقد المصابون بفايوس كرورنا.

وقال الناشط المدني ابو مسلم التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم) إنهم "نصب

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