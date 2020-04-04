"فايننشيال تايمز": سيناريو هجمات صواريخ كاتيوشا سيتكرر قريباً في العراق

2020/04/04 | 16:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكتبت صحيفة "فايننشيال تايمز"، اليوم السبت، أن المسؤولين الأميركيين يشعرون بقلق متزايد من أن إيران ووكلاءها يخططون لشن هجمات واسعة النطاق ضد القوات الأميركية في العراق.وقالت الصحيفة، في تقرير اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألمح إلى مخاوف بلاده في الأيام الأخيرة، عبر تحذير طهران من أنها ستدفع ثمنا باهظا، إذا استهدفت المصالح الأميركية".ونقلت الصحيفة عن محلل إيراني كبير مقرب من المؤسسة السياسية في طهران، قوله إن "إيران والفصائل المسلحة في العراق ليست خائفة، ومستعدة لاستهداف القوات الأميركية بصواريخ كاتيوشا".واضاف التقرير أن "القوات الأميركية ضعيفة للغاية في العراق، وليست آمنة حتى داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار".وقالت الصحيفة، نقلا عن خبراء، في ختام تقريرها إن "إيران مستعدة لتكبد خسائر ناتجة عن أي رد فعل أميركي قوي، طالما أن إيذاء القوات الأميركية بشكل متكرر، يثني واشنطن عن الاحتفاظ بقوات في العراق".

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