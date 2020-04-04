2020/04/04 | 16:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مدير دائرة مدينة الطب في بغداد، حسن محمد التميمي، اليوم السبت، عن شفاء ثلاثة مصابين بفيروس كورونا بينهم رجل يبلغ من العمر 80 عاما.وقال التميمي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مدينة الطب شهدت تماثل ثلاث حالات مرضية مصابة بفيروس كورونا من بينها رجل يبلغ من العمر 80 عاما بعد تلقيهم العلاج اللازم في مركز الشفاء التخصصي للازمات".وأضاف ان "مدينة الطب تعتمد البرتوكولات العلاجية الحديثة لعلاج المرضى وبناء على ما تعتمده اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء 3 حالات جديدة من كورونا في بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاء 3 حالات جديدة من كورونا في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).