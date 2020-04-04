تقرير إيراني: العميد “حائر” بين الصدر والمالكي.. ولا يملك مفاتيح الكرد والسُنّة

2020/04/04 | 17:02 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



تُدشّن القوات المسلحة الإيرانية منذ مقتل الجنرال قاسم سليماني، بسلاح الجو الأميركي، على أرض...

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