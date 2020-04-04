ترمب: حققنا الكثير من التقدم في أبحاث الأدوية واللقاح ضد كورونا

2020/04/04 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب احراز الولايات المتحدة تقدما في مجال استخلاص بعض الأدوية ولقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي إن العالم يواجه عدوا غير مرئي إلا أن الولايات المتحدة في وضع جيد للانتصار في الحرب ضد وباء كورونا، وان التضحيات الأميركية التي ستقدم خلال الأسابيع الأربع المقبلة ستنقذ حياة عدد لا يحصى من الأمريكيين، مشيرا الى ان والبقاء في المنزل هي أكثر الطرق فعالية لكسب الحرب والهروب من الخطر.

وأكد الرئيس الأميركي العمل المشترك مع أفضل العلماء والأطباء والباحثين في أي مكان في العالم وان اميركا مستمرة في اختبار عدة أدوية لعلاج كورونا ولقاح ضد الفيروس، لافتا الى انه بصدد اعلان قانون الإنتاج الدفاعي لحظر تصدير المنتجات الصحية والطبية خاصة أجهزة التنفس والاقنعة من قبل الجهات الفاعلة من الذين يسعون لجني الأرباح فقط على حساب مصلحة الولايات المتحدة.

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