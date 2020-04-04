العمليات المشتركة تنفي حدوث إنزال جوي قرب الحدود العراقية السعودية

2020/04/04 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة العمليات المشتركة توضيحا بشأن الأنباء التي تحدثت عن إنزال أميركي قرب الحدود العراقية السعودية.

وقال القيادة، إن بين الحية والأخرى تظهر اخبار او فيديوهات تحمل مواضيع مفبركة وغريبة بنفس الوقت، وآخرها الفيديو الذي يتحدث عن إنزال قرب الحدود العراقية السعودية ومعلومات مسربة، مؤكدة أن ما جاء في هذا الفيديو عبارة عن شائعات وقصص لا اساس لها من الصحة، وأن ما جاء من تسريب معلومات من مكتب نائب قائد العمليات المشتركة أمر غير صحيح ويعد نوع من الهراء الذي لا يستحق الرد عليه، حيث ان جميع الاخبار التي يستوجب الاعلان عنها تتم من خلال خلية الإعلام الامني بشكل مباشر.

وتهيب العمليات المشتركة، بوسائل الاعلام توخي الدقة في نقل أي خبر أمني، وأن يؤخذ من المصادر الرسمية المخولة بذلك.

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