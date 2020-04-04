2020/04/04 | 17:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدر أرباحا قيمتها 54 مليار دولار سنويا..كورونا يوقف حفلات الزفاف في الولايات المتحدة

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