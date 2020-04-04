انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق

2020/04/04 | 17:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفضت اسعار صرف الدولار، السبت، ببورصة الكفاح والاسواق المحلية.

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.500 دينار لكل 100 دولار.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار = 124.500 دينار.

سعر شراء الدولار = 122.500 دينار.

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