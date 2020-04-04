النفط تخصص مليار دينار لمحافظة بغداد لمكافحة كورونا

2020/04/04 | 17:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قررت وزارة النفط ، السبت، تخصيص مليار دينار دعماً مالياً لمحافظة بغداد تعزيزاً لجهودها في حملة الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان أوعز الى الشركات النفطية بتخصيص مبلغ (مليار دينار) الى محافظة بغداد في أطار دعم الوزارة للمحافظات للوقاية من أنتشار وباء فيروس كورونا المستجد".

وأشار جهاد الى أن "مبالغ الدعم للمحافظات وللجهات الصحية تهدف الى توفير المستلزمات الطبية العاجلة للمستشفيات والمحاجر الصحية تعزيزاً لجهودها في حماية المواطنين ومعالجة المصابين"، مؤكداً أستمرار الوزارة في تقديم الدعم المادي والمعنوي للجهات المعنية".

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