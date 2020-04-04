العبودي: الوضع في العراق لا يحتمل أخبار تفاقم الأزمة وتشيّع شعور الإحباط

2020/04/04 | 17:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال النائب عن كتلة صادقون والناطق باسمها، نعيم العبودي، اليوم السبت، إنّ الوضع العام في العراق والعالم، لا يتحمل ما تبثّه مصادر غير رسمية، من أخبار بعيدة لا تمت إلى الواقع بصلة وقد تفاقم الأزمة.وذكر العبودي في تغريدة تابعتها “العهد نيوز” أن “الوضع العام في العراق والعالم، لا يتحمل ما تبثّه […]

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