خلية الازمة النيابية تهاجم مسؤولي الصحة:أوقفوا تطميناتكم “غير الواقعية” بشأن كورونا

2020/04/04 | 17:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أنتقدت خلية الازمة النيابية بشأن مواجهة وباء كورونا، اليوم السبت، ما وصفتها بأنها “تطمينات غير واقعية” للمواطنين بشأن اتساع رقعة انتشار كورونا او طبيعة الاجراءات المتخذة، مشيرة الى ان كسر حظر التجوال “فتنة خطيرة”.وأصدرت الخلية توصيات صدرت عن اجتماعها، وتابعته “يس عراق”، منها، “مطالبة المسؤولين التنفذيين بايقاف رسائل الاطمئنان “غير الواقعية […]

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