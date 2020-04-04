اللواء الثاني بالحشد يواصل توزيع السلات الغذائية على العوائل المتعففة في النجف

2020/04/04 | 17:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل اللواء الثاني في الحشد الشعبي، السبت، توزيع السلات الغذائية على العوائل المتعففة الكريمة بمحافظة النجف الاشرف.وقال آمر اللواء الثاني الشيخ طاهر الخاقاني في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إنه “بحمد الله نواصل ومنذ ايام توزيع السلات الغذائية المتكاملة على العوائل الكريمة وذلك امتثالاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالإمام السيد

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