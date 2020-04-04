عالم روسي: كورونا جاء إلى البشرية ليبقى إلى الأبد

2020/04/04 | 17:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا أكاديمي الأكاديمية الروسية للعلوم، عالم الفيروسات فيتالي زفيريف، في برنامج “60 دقيقة” على قناة “روسيا -1″، إلى إدراك أن فيروس كورونا الجديد سيبقى مع البشرية إلى الأبد.وقال العالم: “علينا أن نفهم أن هذا الفيروس لم يأت إلى البشر اليوم، ليس حتى الصيف، ولا حتى الخريف.لقد جاء لسنوات عديدة، وربما حتى إلى الأبد.[…]

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