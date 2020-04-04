2020/04/04 | 17:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور, ازدحامات في الأسواق وخاصة في المناطق التي يسكن فيها النازحين, بعد قرار وزارة الداخلية في إقليم كردستان بفرض حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايزيدي 24 الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/04 | 17:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايزيدي 24.

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