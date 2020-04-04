عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في بعشيقة, والسبب؟

2020/04/04 | 17:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر وباء كورونا او ما يسمى بفيروس العصر والذي ظهر في أواخر 2019 في الصين وبدأ ينتشر في كافة ارجاء العالم الى ان وصل الى العراق, وتسجيل أكثر من 800 حالة غصابة مؤكدة.لحد الان لم يتم تسجيل اي حالة في بعشيقة وبحزاني, لعدة اسباب نذكر منها: (جهد القوات العسكرية …

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