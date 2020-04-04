مقررة البرلمان تعليقا على منهاج حكومة الزرفي: البلد يحتاج حكومة قوية الان

2020/04/04 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مقررة مجلس النواب خديجة التركماني، إن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مختلف عن البرامج السابقة للحكومات الماضية

وبينت في تصريح، أن المهم هو طريقة التنفيذ، حيث يجب ان تكون هي الاخرى مختلفة وسريعة ومنظمة ومعالجة لكل المشكلات على مستوى البلاد، مشددة على ضرورة أن يحضروا أعضاء البرلمان جلسة منح الثقة التي سيتم تحديدها من قبل هيئة الرئاسة، وذلك ضمن إطار ممارسة الحق الديمقراطي في العملية السياسية بمنح الثقة للزرفي من عدمها وفق ما يراه النواب او كتلهم ومدى قناعتهم.

وأشارت الى أن وضع البلاد يحتاج إلى تشكيل حكومة بأقصى سرعة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والسياسية والصحية والأمنية خصوصا في زمن مجابهة جائحة كورونا.

وأضافت، أن الحفاظ على حقوق المكونات والاقليات ومشاركة الجميع في صنع القرار ضرورية وهامة الان، لغرض العبور نحو بر الامان، خصوصا بعد معاناة شديدة تمر مع كل دورة بسبب عدم وجود الية حوار فعلية تجمع كل الاطراف.

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