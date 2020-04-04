نواب نينوى: على الملتحقين بوحداتهم العسكرية بالمحافظة حجر أنفسهم منعا لتفشي كورونا

2020/04/04 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب نواب نينوى عن استغرابهم من قرار فتح الاجازات للمنتسبين والسماح لهم بالتنقل من محافظة لأخرى.

وطالب بيان لنواب نينوى وزارة الدفاع والصحة ومكتب القائد العام بحجر المنتسبين في معسكراتهم وثكناتهم، وعدم الاختلاط بين المنتسبين والمدنيين، بعد دخول وخروج أكثر من ألفي منتسب من الاجهزة الأمنية للمحافظة، مشددين على ضرورة توفير اجهزة الفحص السريعة لفحصهم، وحجر المشتبه بهم في مستشفيات خاصة في بغداد لعدم توفر أماكن للحجر الصحي في المدينة.

ودعا البيان القائد العام للقوات المسلحة الى اتخاذ ما يلزم لمنع تفشي وانتقال الوباء في محافظة نينوى وبقية المحافظات الأخرى.

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