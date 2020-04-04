تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا في البصرة والنجف خلا 24 ساعة

2020/04/04 | 17:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… سجلت كل من محافظتي النجف والبصرة اليوم السبت 43 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا.وقال مدير عام صحة النجف رضوان كامل الكندي، في بيان له تلقته ( المستقلة)… إن “دائرته سجلت (34) إصابة جديدة بفايروس كورونا اليوم السبت، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء ( 143) فحصا مختبريا لحالات […]

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