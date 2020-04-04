2020/04/04 | 17:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر مطلع في محافظة بابل، اليوم السبت، بأن دائرة الصحة في المحافظة اكملت نصب المختبر الخاص بفحص عينات كورونا.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "دائرة صحة بابل اكملت اليوم نصب معدات المختبر الخاص بفحص عينات فيروس كورونا".وأضاف ان "المختبر سوف يسهل عملية فحص العينات وسرعة استخراج النتائج بدلا من ارسالها لمختبر الصحة المركزي في العاصمة بغداد".يذكر ان محافظة بابل سجلت يوم امس الجمعة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ اجمالي الاصابات ثلاث حالات في عموم المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل تكمل نصب المختبر الخاص بفحص عينات كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل تكمل نصب المختبر الخاص بفحص عينات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).