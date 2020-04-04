شكوى برلمانية ضد وزارة المالية لتأخرها بصرف مخصصات الملاكات الطبية

2020/04/04 | 17:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية عن محافظة واسط يوسف الكلابي، اليوم السبت، عزم عدد من النواب برفع شكوى جزائية ضد وزير المالية بسبب تأخر وزارته بصرف الاموال التي خصصت للكوادر الطبية والصحية العاملين بشكل مباشر مع المصابين بفيروس كورونا .وقال الكلابي في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "خلية الازمة الاتحادية خصصت مبلغ 500 ألف دينار شهرياً الى الكوادر العاملة بشكل مباشر مع المرض وان المالية الى الان لم تصرف هذا المبلغ للمعنيين".واوضح ان "وزارة الصحة مقيدة في التعامل مع ازمة فيروس كورونا بسبب قيام وزارة المالية بتقييد عملها بشكل شبه مباشر الأمر الذي ادى بشكل كبير الى وجود انعكاسات في مواجهة الازمة".ووصف الكلابي في ختام تصريحه، عمل الصحة "بالعمل الجبار" فيما بين ان "هذه الوزارة تنفيذية وان الازمة الحالية هي ازمة أموال بنسبة 90%".

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