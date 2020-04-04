الصحة العراقية تطمئن المواطنين بشأن نتائج المسح الوبائي للمناطق المشتبه بها

2020/04/04 | 17:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكد وكيل وزارة الصحة وعضو خلية الأزمة، جاسم فلاحي، أن خطة المسح الوبائي الفعال التي انطلقت منذ ثلاثة أيام بمناطق عدة وفي كل محافظات العراق، تمكنت من تحقيق نجاح كبير بكسر سلسلة انتقال الفيروس وهو ما يساعد على الانتقال إلى المرحلة الثانية الحاسمة، مرحلة انحسار الفيروس والقضاء عليه مع تطبيق كامل لحظر […]

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