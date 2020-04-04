10 إصابات بكورونا في كوردستان خلال 24 ساعة

2020/04/04 | 18:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم السبت تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "الاجراءات مستمرة ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19 في اقليم كوردستان، وفي هذا الاطار فقد بلغ عدد الاشخاص الذين خضعوا للحجر 6172 شخصا في 31 مكانا مختلفا، بقي منهم الان في الحجر فقط 1588 شخصا منهم 678 في العاصمة اربيل و172 في السليمانية و639 في دهوك و48 في حلبجة و9 في كرميان و34 في رابرين و8 في كويسنجق".

وأضافت أن "4584 خرجوا من الحجر وعادوا الى أسرهم، فيما وصل عدد الاشخاص الذين تم الحجر عليهم خلال الساعات الـ24 الماضية الى 56 شخصا".

أما عمليات الفحص والتفتيش التي اجرتها الوزارة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب البيان، فقد تم إجراء 528 فحصا منها 342 في اربيل و122 في السليمانية و70 في دهوك.

وبينت الوزارة أن النتائج الاجمالية كانت تسجيل إصابة 10 أشخاص جدد بفيروس كورونا، موضحا ان الاصابات كانت في اربيل 6 اشخاص بينهم 4 نساء اعمارهن 49 و32 و20 و15 سنة على التوالي، وطفلان أحدهما رضيع عمره 3 أشهر والثاني عمره 13 عاماً، وجميعهم من الملامسين لاشخاص مصابين في مجلس عزاء في حي كاريزان.

وأضافت أنه تم تسجيل حالة واحدة في محافظة السليمانية وهو رجل في 41 من العمر في مدينة السليمانية وهو ملامس لمصاب سابق، مبينة ان محافظة حلبجة شهدت تسجيل 3 حالات اصابة جديدة وهم رجلان في 52 و37 و30 عاما من العمر وطفل في العاشرة من عمره وهم ملامسون لمصابين سابقين.

وأردفت الوزارة بأن إجمالي الإصابات في إقليم كوردستان بفيروس كورونا ارتفع إلى 214، بينها حالتا وفاة، و74 حالة تعافٍ.

ووجهت الوزارة شكرها إلى الاطباء والكوادر الصحية وجميع الفرق الطبية العاملة، مناشدة المواطنين بعدم الخروج من بيوتهم بتاتا والالتزام بالتعليمات الصحية، مبينة ان بامكانهم الاتصال بالخط الساخن 122 في الحالات الضرورية.

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