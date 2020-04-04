2020/04/04 | 18:00 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. فصائل مسلحة تتوعد الولايات المتحدة وتهاجم رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/04 | 18:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. فصائل مسلحة تتوعد الولايات المتحدة وتهاجم رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. فصائل مسلحة تتوعد الولايات المتحدة وتهاجم رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).