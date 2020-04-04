تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في اقليم كردستان

2020/04/04 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت (04 نيسان 2020)، تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا ف...





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