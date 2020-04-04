عالم أقل حرية واقتصاد بأرباحٍ متواضعة.. تقرير يرصد آراء 12 مفكرًا حول شكل العالم بعد “كورونا”

2020/04/04 | 18:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعدت مجلة فورين بوليسي، تقريرًا جمعت من خلاله أراء 12 باحثًا ومفكرًا، حول شكل العالم بعد “كورونا” والتغييرات التي ستطرأ على جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وما ستتعلمه البشرية والحكومات والأنظمة من أخطاء.وكما سقوط جدار برلين أو انهيار بنك ليمان براذرز ، فإن جائحة الفيروس التاجي كورونا COVID-19 حدث مدمر […]

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