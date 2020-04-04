مسؤول في الصحة العالمية: 12 مليون اصابة بكورونا في ايطاليا

2020/04/04 | 18:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأفاد ممثل إيطاليا لدى منظمة الصحة العالمية، فالتير ريتشاردي، اليوم السبت، بأن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا في بلاده قد يبلغ نحو 12 مليون شخص.وقال ريتشاردي، الذي يتولى كذلك منصب نائب وزير الصحة الإيطالي، في حوار صحفي "من الممكن أن 20% من الإيطاليين أصيبوا بالمرض، وحتى الآن نحن رأينا فقط غيضا من فيض".ويبلغ عدد سكان إيطاليا، نحو 60.3 مليون نسمة، ما يعني أن 20% منهم يساوي حوالي 12 مليون شخص.وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا في الوقت الراهن من حيث عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا بـ14 ألفاً و681 حالة، والثالثة من حيث الحصيلة العامة للمصابين المسجلين بـ119 ألفاً و827 حالة.

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