مسؤول ايطالي: عدد المصابين بكورونا في البلاد قد يكون 12 مليون شخص

2020/04/04 | 18:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أفاد ممثل إيطاليا لدى منظمة الصحة العالمية، فالتير ريتشاردي، بأن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في بلاده قد يبلغ نحو 12 مليون شخص.وقال ريتشاردي، الذي يتولى كذلك منصب نائب وزير الصحة الإيطالي، في مقابلة مع صحيفة “Il Messaggero”، نشرت اليوم السبت: “من الممكن أن 20% من الإيطاليين أصيبوا بالمرض، وحتى […]

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