2020/04/04 | 18:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس بعثة الصحة العالمية بالعراق: الإجراءات الوقائية المتخذة هي الوحيدة القادرة على إيقاف انتشار كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس بعثة الصحة العالمية بالعراق: الإجراءات الوقائية المتخذة هي الوحيدة القادرة على إيقاف انتشار كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).