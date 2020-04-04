تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في السويد

2020/04/04 | 18:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت السويد، اليوم السبت، تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ أمس، الجمعة.ونقلت صحيفة “إكسبريسن” السويدية عن الهيئة العامة للصحة أن الأخيرة “إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 373 وفاة بعد تسجيل 40 وفاة منذ الجمعة”.ولفتت إلى بلوغ إجمالي الإصابات المؤكدة 6400 حالة، منهم 520 بالعناية المركزة.ووصل عدد […]

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