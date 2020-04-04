ليفربول يعلن موقفه من طلب رابطة الدوري الإنجليزي بتخفيض رواتب اللاعبين

2020/04/04 | 18:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أصدر نادي ليفربول المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بيانًا رسميًا للتعليق على البيان الذي أصدرته الرابطة مساء أمس، الجمعة، بشأن الوضع الراهن في ظل انتشار فيروس كورونا.وأكدت الرابطة على استمرار تعليق الدوري الإنجليزي خاصة وأنه ليس هناك أي علاج حتى الآن للفيروس اللعين والذي يهدد حياة الملايين من البشر حول […]

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