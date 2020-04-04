شاهد: أرسل “نظرات حازمة” إلى الكاميرا.. الزرفي ينشر مقطعًا مرئيًا خلال توقيعه المنهاج الوزاري ويعلق بكلمتين

2020/04/04 | 18:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مقطع فيديو على حسابه الشخصي بتويتر، خلال توقيعه المنهاج الوزاري الذي أرسله إلى البرلمان اليوم، فيما أرسل “نظرة حازمة” إلى الكاميرا قبل الشروع بتوقيع المنهاج.وكتب الزرفي معلقًا على الفيديو عبارة: “العراق أولاً” في أعلى مقطع الفيديو.#العراق_اولاً pic.twitter.com/93itQxUB9D — عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) April […]

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