48 ساعة من الإجراءات الصارمة.. كردستان تستعد لـ

2020/04/04 | 18:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرشددت السلطات في كردستان من إجراءاتها في محاولة للسيطرة على جائحة "كوفيد – 19"، فيما دعت المواطنين إلى التعاون معها.

دخلت حظر التجوال الصارم حيز التنفيذ في إقليم كردستان

وقال وزير صحة إقليم كردستان سامان برزنجي خلال مؤتمر صحافي، يوم السبت 4 نيسان/أبريل، في أول تعليق على الحظر الصارم الذي فرضته السلطات، إن "حظر التجوال سينفذ على الجميع وهذه تعليمات الداخلية، وسوف يتم تنظيم عمل المؤسسات والدوائر الصحية بجداول مدروسة".

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وأضاف بزرنجي، أن "قوات البيشمركة والأسايش والشرطة سيعملون على تسهيل الحياة اليومية"، مقدمًا اعتذاره عن "تلك الإجراءات"، فيما أوضح أن الإقليم دخل الأسبوع الثالث في مواجهة الوباء، وقد ساعدت فرق وزارته بـ"تخفيض نسب الإصابات".

ودعا برزنجي، المواطنين إلى "التزام منازلهم"، محذرًا بالقول "ضعوا جميع الاحتمالات نصب أعينكم، سندخل المرحلة الثالثة في مواجهة المرض، والخطر يكمن في إمكانية تفشي الوباء، وحينها لن يجدي الحجر الصحي".

وأكد الوزير، أن "هذه التدابير ضرورية لكشف الحالات المشكوك بها أو التي لم تظهر بعد"، وحث المواطنين على "التعاون مع السلطات لحماية المجتمع وتأمين الغذاء".

حذرت السلطات المواطنين من مخالفة تعليمات حظر التجوال والتباعد الاجتماعي

ودخل حظر التجوال الصارم، حيز التنفيذ في إقليم كردستان، حيث بدت شوارع الإقليم خالية تمامًا مع معدل حركة شبه منعدم، بعد أن شمل الإجراءات الجديدة الجهات التي استثنيت سابقًا من حظر التجوال، وتوعدت باعتقال المخالفين، حتى من الضباط والأطباء.

وطبق الحظر بعد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس "كورونا"، نتيجة عدم التقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي، وفق السلطات.

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