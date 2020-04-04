الحرب الامريكية مع ايران !

2020/04/04 | 18:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باقر الجبوري واللهِ ما تخلص ..والسبب بشارة المعصوم عليه السلام في المفهوم من قوله (( ان دولة في المشرق ستوطيء للمهدي سلطانه !!! )) امريكا كحكومة وحكام ونظام … في العلن وكذلك من خلف الكواليس !!! كلها تعتقد اعتقاد جازم ان المهدي ( المخلص ) سيخرج للعالم وان ايران هي من توطيء له سلطانه […]

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