أول تعليق من التحالف على الانسحاب من الحبانية: سلمنا معدات بملايين الدولارات

2020/04/04 | 18:27 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. علقت قيادة التحالف الدولي، السبت، على انسحاب قواتها من قاعدة الحبانية في الع...

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