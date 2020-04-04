2020/04/04 | 18:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بريطانيا تشتري أجهزة تنفس اصطناعي من ألمانيا وسويسرا لإنقاذ الحال

اخبار مباشرة

بريطانيا تشتري أجهزة تنفس اصطناعي من ألمانيا وسويسرا لإنقاذ الحالات المصابة بفيروس كورونا

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تشتري أجهزة تنفس اصطناعي من ألمانيا وسويسرا لإنقاذ الحالات المصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تشتري أجهزة تنفس اصطناعي من ألمانيا وسويسرا لإنقاذ الحالات المصابة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).