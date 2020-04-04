الصحة تعلن تسجيل 58 اصابة بكورونا وتكشف العدد التراكمي للاصابات والوفيات وحالات الشفاء

2020/04/04 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان وزارة الصحة

الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٥٨ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:-

- بغداد/ كرخ: ٣-البصرة : ٩- النجف: ٣٤- السليمانية: ٤- أربيل: ٦- ديالى : ١- المثنى: ١

- الوفيات: ٢ ( حالة في البصرة و حالة في الكرخ)

- تم تسجيل ٣٣ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-- النجف: ٤- مدينة الطب: ٢- البصرة: ١٢- اربيل : ٦- دهوك: ٦- نينوى: ١ - واسط: ٢

- مجموع الإصابات: ٨٧٨- مجموع الوفيات: ٥٦- مجموع حالات الشفاء: ٢٥٩

وزارة الصحة والبيئةالسبت ٤ نيسان ٢٠٢٠

بغداد اليوم- بغداد

اصدر ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، السبت (02 نيسان 2020)، تحذيرا عاجلا بشان فيروس كورونا في العراق.

وقال إسماعيل في تصريح متلفز إن "كسر حظر التجوال يمكن أن يتسبب بأزمة صحية كبيرة في البلاد".

بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت (04 نيسان 2020)، تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الإقليم.

وقالت صحة الإقليم في بيان تلقه (بغداد اليوم)، إنها "تعلن احصائية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بتسجيل 10 اصابات

بغداد اليوم- متابعة

علق المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، السبت (4 نيسان 2020)، على دعوات كسر حظر التجوال في العراق، مبينا أن ما حدث يوم أمس في ذي قار محدود وانتهى في وقته.

وقال البدر في تصريح متلفز تابعته ( بغداد اليوم )، إن "الدعوات ل

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