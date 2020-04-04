تحذير عاجل من الصحة العالمية للعراقيين بشأن كورونا

2020/04/04 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدر ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، السبت (02 نيسان 2020)، تحذيرا عاجلا بشان فيروس كورونا في العراق.

وقال إسماعيل في تصريح متلفز إن "كسر حظر التجوال يمكن أن يتسبب بأزمة صحية كبيرة في البلاد".

واضاف أن "الإجراءات الوقائية المتخذة هي الوحيدة القادرة على إيقاف انتشار كورونا".

وفي وقت سابق، حذرت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، داليا حاجي، السبت (4 نيسان 2020)، من ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ((COVID- 19 في حال كسر حظر التجوال من قبل المواطنين.

وقالت حاجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المؤسسات الحكومية تعمل بشكل متواصل وبجهود كبيرة من أجل احتواء الفيروس وعدم انتشاره من الرقعة الجغرافية للإصابات".

وأضافت، أن "هناك العديد من الحلول والمقترحات التي قدمتها خلية الازمة الحكومية والأخرى البرلمانية، لمساعدة العوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود في ظل استمرار حظر التجوال".

وبينت، أن "كسر حظر التجوال من قبل المواطنين، سيؤدي الى ارتفاع اعداد الاصابات بجائحة كورونا، التي ربما قد تفقدنا السيطرة على الوضع".

وكانت وزارة الداخلية، أصدرت، أمس الجمعة، بيانا بشأن فرض حظر التجوال، فيما اكدت ان ما في اليد حيلة ولا بد من حماية المواطنين وعائلاتهم والحفاظ على ارواحهم.

وقال مدير اعلام وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان، إن "حظر التجوال قرار اتخذ من قبل خلية الازمة وهو قرار عالمي"، مبينا ان "فائدة هذا القرار هي قطع سلسلة انتشار الفيروس وبالتالي السيطرة عليه".

واضاف معن، انه "يسمح للمواطنين بالتبضع قدر الحاجة اليومية لهم، من المحلات او الأسواق القريبة من بيوتهم على ان لا يكون هنالك تجمعات يمكن ان تؤدي الى انتقال العدوى".

واوضح، ان "هناك فئات مشمولة باستثناء حظر التجوال وهي الفئات ذات العلاقة المباشرة بمكافحة مرض فيروس كورونا وفي مقدمتها الكوادر الطبية والصحية والقوات الأمنية وايضاً الكوادر الإعلامية والمصارف والجهات القضائية".

بيان وزارة الصحة

الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٥٨ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:-

- بغداد/ كرخ: ٣

-البصرة : ٩

- النجف: ٣٤

- السليمان

بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت (04 نيسان 2020)، تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الإقليم.

وقالت صحة الإقليم في بيان تلقه (بغداد اليوم)، إنها "تعلن احصائية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بتسجيل 10 اصابات

بغداد اليوم- متابعة

علق المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، السبت (4 نيسان 2020)، على دعوات كسر حظر التجوال في العراق، مبينا أن ما حدث يوم أمس في ذي قار محدود وانتهى في وقته.

وقال البدر في تصريح متلفز تابعته ( بغداد اليوم )، إن "الدعوات ل

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