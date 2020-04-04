الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي اليوم السبت 4 نيسان: 58 إصابة جديدة و2 وفيات

2020/04/04 | 18:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٥٨ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:- – بغداد/ كرخ: ٣ -البصرة : ٩ – النجف: ٣٤ – السليمانية: ٤ – أربيل: ٦ – ديالى : ١ – المثنى: ١ – الوفيات: ٢ ( […]

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