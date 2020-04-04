حسين سالم مرجين - فيروس كورونا والتغير والتغيير الاجتماعي

2020/04/04 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_سالم_مرجين مع بروز أحداث التغير الذي أحدثه فيروس كورونا في أنحاء العالم، برزت الحاجة الإنسانية إلى ضرورة القيام بالتغييرات؛ أيّ المعالجات اللازمة لمواجهة ذلك التغير، وهذه التغييرات عبارة عن أهم الأفكار والممارسات والقيم الواجب اتباعها للمعالجة والوقاية والحماية من ذلك الفيروس، ومن ثم عدم انتشاره، خاصة وإن مسألة انتشاره سوف تؤدي لا محالة إلى إحداث تغيرات غير معروفة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماع......

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