في زمن الكورونا.. رحلة جوية بمسافرة وحيدة و

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت تجارب يتم إجراؤها على دواء للإيدز نجح بعلاج مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد مرحلتها الثانية من الاختبارات مع هيئة الغذاء والدواء الأميركية، بحسب الشركة المصنعة.

الدواء هو "ليرونليماب" الذي تصنعه شركة "سايتوداين" الأميركية، وكان يستخدم لعلاج حالات متنوعة جدية للمرضى في مستشفيات مدينة نيويورك.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست"، نجح الدواء بتحسين الحالة لدى مرضى، تمكنوا من نزع أجهزة التنفس بعد أن كان استخدامها الآلية الأمثل للتعامل مع حالتهم.

وبحسب تغريدة للشركة على موقع تويتر، فقد نجح الدواء بعلاج عشرة مصابين بعدوى فيروس كورونا على الأقل.

"بالنظر إلى دراسة في الصين تعكس أن معدل الوفيات بين مرضى كوفيد-19 الذين تتطلب حالتهم أجهزة تنفس تجاوز 85 بالمئة"، قال المدير التنفيذي للشركة، الذي أضاف "العالم بحاجة ماسة لعلاج قادر على مساعدة هذا العدد من المرضى".

وبحسب ما اقترحت الدراسات المبدئية، فإن دواء "ليرونليماب" قادر على تخفيف رد فعل الجهاز المناعي الزائد، والذي قد ينجم عن استجابة جسد المريض لفيروس كورونا ومحاولة التعامل معه، الأمر الذي قد يسبب تسمما بالدم ينتهي بالموت في بعض الأحيان.

وقال المدير التنفيذي في سياق تعليقه على نتائج الدراسات: "بكيت لنحو خمس دقائق.



كانت مؤثرة جدا (..) نأمل بأن نكون قادرين على إنقاذ ملايين الأرواح".

