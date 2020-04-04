إصابات العراق بكورونا تقترب من الـ900.. والنجف تتصدر الإصابات

2020/04/04 | 18:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما كان حصة محافظة النجف وحدها 34 إصابة جديدة، ليقترب عدد الإصابات الكلي في العراق من الـ900 إصابة.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت 58 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق”.وبينت […]

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